【時報-台北電】據財聯社、介面、央視新聞報導，香港特區行政長官林鄭月娥10月6日上午發表施政報告，在特區立法會發表其任內第五份、也是本屆特區政府最後一份施政報告。她表示，將進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道、離岸人民幣產品和工具發展，包括研究提升發行及交易人民幣證券需求、容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價等具體措施。支持港交所與廣州期貨交易所就碳排放交易相關金融產品開展合作，並評估將香港發展成為區域碳交易中心的可行性，提升香港作為區內綠色和可持續金融樞紐。推動跨境金融科技，與大陸積極研究建立一個一站式沙箱聯網，利便粵港澳三地的金融機構及科技公司測試跨境金融科技應用專案。

林鄭月娥也指出，香港金融管理局正在構建「商業資料通」，預計明年投入運作。這項全新的金融基建設施可統一對接銀行，企業能通過這個平台授權付款系統、公營機構或公用事業公司等服務提供者向銀行提供資料，讓銀行對企業的行銷狀況作出更準確的預測，從而減低企業提供抵押品的需要。

林鄭月娥宣佈，將提出建設香港北部成為宜居宜業宜遊的都會區，並開拓更多可供居住和產業發展的土地，涉及面積達300平方公里，覆蓋由西至東的深港口岸經濟帶及更縱深的腹地，享港深優勢互補、融合發展的紅利，幫助香港更好融入國家發展大局，且國際創新科技中心。擬建香港北部都會區，她更強調，香港特區政府也會同步公佈《北部都會區發展策略》，詳細介紹都會區的規劃背景、總體原則、目標和行動綱領，讓社會各界進行討論，並發表意見。

林鄭月娥也聲明，要加快推動大灣區物流資訊互聯互通，報告提到，為提升香港國際航運中心地位，特區政府將與業界合作研究推動「智慧港口」發展的具體方案，亦會加快推動與大灣區物流資訊的互聯互通，完善多式聯運，並發展高增值物流，鼓勵香港物流業界進一步應用科技，提高生產力。（編輯整理：葉時安）

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