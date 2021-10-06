證交所於6日下午指出，精熙國際（開曼）因有股價敏感資料待公布，該公司參與發行之台灣存託憑證-精熙-DR（9188）自6日下午1時起暫停交易。該公司將於前開股價敏感資料公布後，再申請恢復交易。

(時報資訊)

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