（行政院副院長沈榮津視訊錄影談ESG。圖／顏謙隆）

「企業發展ESG刻不容緩！」行政院副院長沈榮津6日在「2021 CRIF FORUM建構ESG永續產業的韌性與商機」線上論壇中以視訊錄影方式強調，聯合國呼籲全球推動永續發展目標，巴黎協定後全球逐漸朝向低碳經濟發展，企業也愈來愈關注非財務指標的永續議題，台灣企業在市場上打拼除了硬實力也決勝在永續思維，政府積極多方推動企業社會責任，「ESG不是錦上添花而是必要行動。」

沈榮津表示，2021年世界經濟論壇WEF發布的全球風險報告書中指出，未來十年環境議題、疫情、民生經濟的風險持續影響全球經濟發展。企業過去因應社會環境風險方式，從慈善捐款為主，到企業社會責任推動，近年來更進一步將公司決策機制納入環境社會和公司治理，將實踐責任落實在商業模式中，也就是ESG概念。

沈榮津表示，政府透過各項政策導引企業重視社會責任，行政院在2018年8月核定社會創新行動方案，集結12部會資源呼應聯合國永續發展目標，ESG就是其一。金管會則在2020年發布綠色金融行動方案2.0、公司治理3.0永續發展藍圖，引導企業、投資人重視ESG、永續發展，未來將要求企業永續報告書強化第三方認證，進一步要求資本額20億以上的上市櫃公司撰寫永續報告書，我國2021年至2024年國家發展計畫會在追成經濟成長中兼顧環境永續。

沈榮津表示，政府推動能源轉型，以綠能為主軸，台灣以最具發展潛力的太陽光電、離岸風電為主軸，訂定2025年再生能源發電占比達20％目標，並已規劃明確完整路徑，展現永續發展決心，我國再生能源設置量已提高到10.5GW，其中太陽能光電已累積設置6.76GW，包括苗栗外海128MW、彰化等合計237MW，都已開始發電。

沈榮津表示，近年跨國企業蘋果、谷歌也紛加入RE100，台積電也加入RE100，計畫2050年前100％使用再生能源，政府除鼓勵企業在自家建築、廠房屋頂設置太陽光電自發自用，為提供企業綠電，2020年已完成綠電交易平台的建置，預估年發電量達8.1億度、實際轉供6.5億度。

沈榮津表示，企業使用綠電，是善盡社會責任、落實公司治理，是ESG的重要表現，產業低碳轉型，相關ESG準則實踐、永續供應鏈，都是打造企業韌性的關鍵，期許企業在ESG實踐有更多創新突破參與。

(時報資訊)