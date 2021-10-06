【時報記者任珮云台北報導】元晶(6443)今(6)舉辦屏東模組廠第二期擴建工程動土典禮，大幅擴充太陽能模組生產設備與倉儲設施，預計明年九月完成擴建，一舉將模組年產能由現有1GW(10億瓦)增加五成，達到1.5GW(15億瓦)。

元晶公司發言人江郅豪副總表示，大尺寸太陽能電池及模組是近年來發展趨勢，為推動國內太陽能電池與模組的製造規格與國際接軌，元晶公司今年上半年已於新竹廠投資7.5億元興建大尺寸電池產線，並已開始投產及外銷美國市場；未來一年將更進一步投資新台幣10億元，於屏東廠擴建倉儲設施與模組產線。新模組產線年產能規劃為500MW(5億瓦)，將是全球最先進與高度自動化模組產線，預計明年第四季開始量產，以生產大尺寸525瓦(國際代號M10)及700瓦(國際代號G12)的高效能模組為主。大尺寸電池及模組除可滿足國內電廠開發商對使用高效模組的殷切需求外，並可有效提高國土使用效率，協助紓解太陽能用地取得困難。

元晶行銷與財管副總廖偉然表示，今年全球關注的焦點除了COVID-19疫情外，大概就是ESG三個主軸中的地球環保議題了。美中兩國今年分別對減碳議題做出重大決定，包括美國拜登政府今年二月重新加入聯合國巴黎氣候協定，並規劃未來30年要大幅降低美國的碳排放量，在2050年達到碳中和目標。中國除了全國性碳權交易市場於7月16日正式上線外，也宣布將在2030年達成碳高峰，並在2060年達到碳中和的目標，碳排放問題儼然已成為世界最重要的議題之一。

廖偉然認為今年台灣太陽電力系統裝置量可望達到2GW，展望明年，短期的材料漲價問題將會緩解，此外，對發展太陽電力的環境與社會議題也將逐漸達成共識，因此可樂觀的預期明年國內裝置量將接近政府所提3GW目標，相較今年出現50%的成長。在國際市場方面，中國目前能耗雙控的問題將進一步確定太陽能在全球未來碳中和進程上扮演重要角色。美國政府除禁止進口太陽能產品使用新疆材料外，並對東南亞的太陽能供應鏈以規避美國關稅為由提起訴訟，因此每年約20GW的美國太陽能市場，將提供台灣廠商較佳機會。

元晶強調，面對國內乃至全球太陽能市場轉折的關鍵點，元晶已經做好準備，並以今年新竹廠的擴充以及明年屏東廠的二期擴建，開啟新一輪技術與產能佈局；元晶將配合政府政策持續推動國內綠電發展，並重返國際市場。

(時報資訊)

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