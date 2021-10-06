【時報編輯龍彩霖綜合報導】周二美股在科技巨頭微軟和蘋果領軍下，三大指數同步大漲！台股盤初跟上多頭步伐，在塑化、紡織、化工等傳產股聯手喊衝下開高走高，一度大漲逾百點觸及16568點、站回16500點並觸及5日線，惟日韓港等亞股同步變臉翻黑，權王台積電(2330)、面板、記憶體、PCB等電子股及航運、鋼鐵等傳產股熄火乏力，拖累指數翻黑殺低、下探16303點，指數今日大洗三溫暖，高低震盪逾260點，尾盤僅塑化、化工、金融等力抗空軍，終場加權指數下跌67.59點為16393.16點，成交值縮為2874.77億元。今日外資(不含外資自營商)賣超238.578億元，投信買超22.5941億元，自營商賣超50.7166億元，三大法人賣超266.70億元。

權值股今漲跌不一，晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)震盪收黑，股王矽力-KY(6415)、股后信驊(5274)雙雙走疲，DRAM族群南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)等同步重挫逾3%；9月營收撐腰的鴻海(2317)、大立光(3008)、瑞昱(2379)等逆勢勁揚；電視面板報價10月跌勢不止，面板三虎群創(3481)、友達(2409)、彩晶(6116)同步收低；金融股午盤過後在富邦金(2881)、國泰金(2882)、元大金(2885)、中信金(2891)聯手拉抬下擺尾收高。

IC設計族群各唱各的調，聯發科(2454)因5G晶片題材護體守住紅盤，驊訊(6237)9月營收雖腰斬，法人仍看好全年業績戰新高，盤中股價強勢攻頂，創意(3443)、譜瑞-KY(4966)小跌1%內，聚積(3527)、敦泰(3545)、創惟(6104)大跌逾半根停板傷勢慘重；PCB族群因9月營收受限電衝擊，台光電(2383)、聯茂(6213)、金像電(2368)、景碩(3189)、南電(8046)等一片漆黑。

傳產股由塑化、化工撐起一片天，塑化股在國際油價走揚助威下，台塑四寶台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)聯手點火領軍，推升整體塑化股漲幅名列前茅；化工股吸引買盤敲進攻勢再起，中華化(1727)亮燈漲停，永光(1711)、元禎(1725)、東聯(1710)、中碳(1723)群起攻之。風電股受惠大陸「能耗雙控」政策相對有撐，上緯投控(3708)、永冠-KY(1589)、大亞(1609)、東元(1504)走路有風；航運股再成空頭箭靶，貨櫃三雄萬海(2615)、長榮(2603)、陽明(2609)重挫逾5%，新興(2605)、台航(2617)、四維航(5608)、中櫃(2613)、榮運(2607)亦東倒西歪。

美國債務上限僵局未解，通膨疑慮升溫，且大陸多家企業債務問題浮現，加以中國限電政策影響重大，恐衝擊台廠9、10月營收表現，並影響全球供應鏈正常運作。考量國際股市震盪加劇，外資重新增加空單，已連7日賣超台股達1403.03億元。近期國際利空不斷，台股搖搖欲墜，今日受亞股普遍不支影響，在多方信心不足下持續震盪整理格局，目前技術面續弱，預料下半周風浪仍大，搶短宜慎，採取低接布局策略為宜。

短線台股反彈動能強弱要看美股，目前通膨利空已有適度反應，若聯準會未進一步緊縮貨幣政策，預料台股受干擾程度將式微。由於台股過去很少一次就跌落年線反轉向下，建議持股無需再過於殺低，但中期和中長期都轉弱整理，反彈要檢視持股，減碼破線且業績欠佳的弱勢股，保留操作彈性。短線聚焦中國限電、美國債務等問題可否有效解決，亦將影響外圍市場表現等相關事件進展。操作建議看好9月營收有望創高股，指標族群觀察晶圓代工、IC載板、設計IP及車用電子、雲端伺服器等，國際油價上漲受惠的塑化股和運動和成衣相關等傳產股。

(時報資訊)

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