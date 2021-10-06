觀察第四季市場關注通膨及聯準會（Fed）的態度，預期即將討論縮減購債，根據過去經驗、逢會必跌，台股震盪加劇在所難免，但長期趨勢往上不變，群益投信認為，只要是大盤拉回就是買點，台股的科技電子股一直扮演要角，掌握科技趨勢，預視科技產業投資商機，仍是台股第四季投資重點。

群益投信表示，近期盤勢波動較大，主要因大陸恒大地產債務事件，還有限電影響電子產能生產，美國通膨疑慮帶動美債上升引發科技股重挫，及美國政府舉債上限尚未獲得參議院通過等因素影響。其中除美國債務上限尚有不確定性外，其餘雜訊皆可被市場消化應對，市場消息直接與間接都跟通膨有關，顯然全球主要國家目前主要挑戰是通膨，大陸限電背後的邏輯，也是要降低通膨的風險，須留意高耗能、高污染的電子下游產業將受到衝擊。

市場關心通膨問題及Fed何時將會減緩購債，對資金是否提前回流美國，將會影響未來台股的走勢。整體而言，台股受到疫情的影響已經鈍化，由於台股企業獲利仍處於上修循環，且在疫苗已陸續到達下，後續疫情將可望獲得控制，市場資金仍相對充沛，台股將反映基本面。

群益創新科技基金經理人黃俊斌指出，大陸推出限電政策，加上Fed釋出偏鷹派訊息後，美國10年公債殖利率上升，資金逃離新興市場，台股面臨修正壓力，10月1日長黑跌破上升趨勢線，短線台股可能回測前波低點。大陸限電措施勢必對電子供應鍊，以及全球消費電子旺季造成重大衝擊，消費性電子產品可能庫存調整，建議避開高存貨的下游電子股。

高附加價值產品，如HPC、伺服器等產品需求仍強勁，逢回可以留意。大陸限電政策，一部分原因也是針對碳中和的目標，對於高耗能產業將持續限制產能，可以留意碳中和受惠概念股。

黃俊斌強調，在降低通膨的預期過程中，股市下跌難以避免，不過近期台股上市融資已有斷頭現象，指數位階對照5月及8月時相仿，融資已低於或接近當時水位，在融資清洗過程盤勢震盪會較為劇烈，但投資價值仍存在許多族群，台灣廠商若具創新能力、技術領先則可望積極搶佔市佔率、成為趨勢上的贏家。

因此，科技創新趨勢題材，仍是電子業成長主軸，包括先進製程相關利基的半導體（矽智財、新應用IC）、伺服器新平台（Whitley+Eaglestream）、車用（第三代半導體for新能源車&自駕車）。

整體而言，第四季可布局明年看好的產業，晶圓代工、第三代半導體、高速傳輸、伺服器、電動車、封裝測試、半導體設備、電子紙等族群。

(時報資訊)