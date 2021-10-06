美國藥廠默克（又稱默沙東）的口服新藥「Molnupiravir」，在第三期臨床試驗傳出能降低一半新冠重症的好消息後，各國搶買，新加坡似乎拔得亞洲頭香，默克今（6）日宣布已經和新加坡達成採購協議，目前包括台灣、韓國在內等其他亞洲國家都還在與默克洽談採購事項。

綜合路透社、新加坡《聯合早報》報導，默克今日宣布，已經與新加坡達成新冠口服藥「Molnupiravir」的供應、採購協議，一旦「Molnupiravir」獲得批准，默克就會向新加坡供應這款口服藥。

目前新加坡衛生部尚未針對報導置評。

默克1日公布「Molnupiravir」的三期臨床試驗結果，顯示這款藥物能夠降低一半新冠重症及死亡風險。研究人員每天讓受試者服用2次藥物，一共長達5天，最終7.3%須住院治療，29天後無人死亡。相較之下，服用安慰劑的組別中，住院率達14.1%，8人病逝。

默克指出，這款藥物對Delta、Gamma、Mu等變異株都有效，目前正在向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權（EUA），一旦獲得批准，將是全球首款新冠口服藥。

默克新冠口服藥「Molnupiravir」引起全球多國興趣，新加坡似乎在採購上拔得亞洲頭香，亞洲其他國家包括台灣、韓國、泰國、馬來西亞等，都還在和默克洽談採購事宜。美國則早在6月就和默克簽訂，以12億美元採購170萬人份Molnupiravir的協議；澳洲則在昨日宣布購買30萬人份。

值得注意的是，新加坡在這場戰「疫」中經常速度超前，輝瑞/BNT疫苗於2020年12月中旬以前相繼獲得英國、美國EUA後，約10天後新加坡就收到全亞洲第一批BNT疫苗。

(時報資訊)

#新加坡 #默克 #Molnupiravir #默沙東 #Merck

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