受疫情影響，民眾期待藉由投資來增加收入，卻成詐騙集團眼中的肥羊！台中市張姓男子接到自稱永豐金證券投資顧問的電話，指稱未上市的「研發紅外線感應技術」概念股，及紅外線技術搭配現在最夯的電動車概念股，都能獲利大賺，張男到銀行欲匯款177萬元，被銀行員發現報警，警趕抵成功阻詐。

警方指出，詐騙集團誆騙民眾，旗下推薦的股票上市上櫃後，能獲利翻好幾十倍、前景看好，是未來10年大趨勢，且公司營利逐年翻倍成長、不投資太可惜等，都是詐騙話術，員警耐心向張男解釋，是詐騙老梗「假投資真詐財」，說明「投資應都會匯給公司行號，不會匯到個人帳戶，不合常理」。

原先張男對於員警說詞半信半疑，直到員警拿出手機，搜尋「假投顧公司誘被害人投資股票賺取暴利」新聞報導，他才大夢初醒，驚覺自己差點上當，誤入詐騙集團陷阱了，於是打消匯款念頭，張男非常感謝行員的細心觀察及警方耐心協助，成功保住多年辛苦積蓄。

台中市警二分局長陳家銘表示，許多不法人士透過手機通訊軟體或社群媒體廣告等管道，藉由「領飆股」、「獲利翻倍」等聳動話語招攬民眾加入，千萬不要貿然聽信，以免受騙上當，呼籲民眾建立正確投資知識與風險概念，保持警戒心，避開詐騙陷阱。

(時報資訊)