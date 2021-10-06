【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】馬來西亞航空業者AirAsia於6日表示，已與空中巴士達成協議，將重建362架窄體飛機訂單，其中包括把13架A320neo汰換成較大型的A321neo機型。

AirAsia指出，從現在開始到2035年底，這362架A321neos將會陸續交機，但AirAsia並未提供更詳細的先前計劃。9月時業界傳出，空中巴士已同意降價還有更改交機日期，以搶救空巴這個亞洲最大客戶的數百億美元大單。

AirAsia於疫前2019年的11月拿到首架A321neo，而在新冠疫情肆虐的2020年時，因東南亞觀光人數銳減故一度暫停交機。目前，AirAsia約有4架A321neo在服勤。

不過，有消息傳出，空巴共賣出6架在2020年時，專為AirAsia所打造的A321neo。空中巴士表示，會持續與客戶合作，以期共同尋找遭新冠病毒影響的解決方案。

AirAsia也指出，已徹底檢視過自己國內外航線與全部機隊，確保重新恢復觀光旅遊時，就能飛到最受歡迎以及最賺錢的航線。AirAsia補充，自己商業模式是很堅穩的，現在有很多市場需求正被壓抑。日後，一旦旅行回歸正常，相信業績很快就會反彈且復甦力道強勁。

5日，AirAsia曾表示，已獲國家擔保基金(Danajamin Nasional Bhd)約5億馬來西亞令吉，大概1.2億美元的借貸資金。其中，有8成是大馬政府出面掛保證的。

(時報資訊)