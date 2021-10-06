【時報記者任珮云台北報導】近期盤勢波動較大，主要是受到4大因素干擾：(1)恆大地產債務事件、(2)中國限電影響電子產能生產、(3)通膨疑慮帶動美債上升，並引發科技股重挫、(4)美國政府舉債上限尚未獲得參議院通過等。群益創新科技基金經理人黃俊斌指出，台股受到疫情的影響已經鈍化，由於台股企業獲利仍處於上修循環，且在疫苗已陸續到達下，後續疫情將可望獲得控制，市場資金仍相對充沛，台股將反映基本面。

接下來市場關注通膨以及FED的態度，而預期FED即將討論縮減購債，過去經驗，逢會必跌，台股的震盪加劇在所難免，不過，長期趨勢往上不變，因此，只要是大盤拉回就是買點，台股中的科技電子類股一直扮演要角，掌握科技趨勢，預視科技產業投資商機，仍是台股第四季投資重點。

黃俊斌指出，中國推出限電政策加上聯準會釋出偏鷹派的訊息之後，美國十年公債殖利率上升，資金逃離新興市場，台股面臨修正壓力，10月1日長黑跌破上升趨勢線，短線台股可能回測前波低點。中國限電措施勢必對電子供應鏈以及全球消費電子旺季造成重大衝擊，消費性電子產品可能庫存調整，建議避開高存貨的下游電子股。高附加價值產品，如HPC、伺服器等產品需求仍強勁，逢回可以留意。中國推出限電政策，一部分原因也是針對碳中和的目標，對於高耗能產業將持續限制產能，可以留意碳中和受惠概念股。

黃俊斌強調，在降低通膨的預期過程中，股市下跌難以避免，不過近期台股上市融資已有斷頭現象，指數位階對照5月及8月時相仿但融資已低於或接近當時水位，在融資清洗過程盤勢震盪會較為劇烈，但投資價值仍存在許多族群，台灣廠商若具創新能力、技術領先則可望積極搶佔市佔率、成為趨勢上的贏家，因此科技創新趨勢題材仍是電子業成長主軸，包括先進製程相關利基半導體(矽智財、新應用IC)、伺服器新平台(Whitley+Eaglestream)、車用(第三代半導體for新能源車&自駕車)。整體而言第四季可布局明年看好的產業，晶圓代工、第三代半導體、高速傳輸、伺服器、電動車、封裝測試、半導體設備、電子紙等族群。

(時報資訊)