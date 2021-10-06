隨各國加快疫苗施打，經濟活動趨回溫，大陸、美國GDP陸續回到疫情前水準，歐洲年底前跟進，第四季全球經濟維持復甦態勢，且庫存回補周期持續，有助製造業穩健成長，服務性消費與勞動市場持續改善，基本面穩健向好，仍為風險性資產提供上行底氣，景氣復甦趨勢不變，股市仍具吸引力，債券配置價值上升，瞄準優質收益資產。

群益投信表示，主要央行政策方面，美國聯準會（Fed）與歐洲央行（ECB）雖將減少購債規模，但資產負債表仍將維持在歷史高位，距離升息仍有一段時間，日本央行（BoJ）、大陸人行貨幣政策也維持相對寬鬆，中期金融市場流動性無虞。

群益投信固定收益部基金經理人葉啟芳指出，儘管股市指數位置處在歷史高位附近，股市的盈利率相較債市仍更具投資吸引力，且主要市場的企業獲利維持一定增長動能，仍有利資金持續流入股市，包括台灣、印度、東協、中國、美國、日本等地股市仍值得持續關注。

固收資產方面，有鑑於全球經濟與企業獲利持續改善，支撐信用市場保持穩定，高收益債違約率預估將低於長期均值，同時股債市報酬相關性回到負值區間，固收資產作為平衡頭組波動的配置價值有所提升，因此資產品質較佳，又具備收益優勢的資產，如優先順位高收益債、次順位金融債、特別股表現值得留意。

且除選擇不同資產搭配外，也可參考投資組合即具有資產配置概念的多重資產基金或目標風險組合基金，由投資團隊因應市況彈性調整投資組合中股、債配置比重，靈活應對市場變化。

(時報資訊)