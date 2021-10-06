近年來ETF投資風氣盛行，主要因具有買賣容易、風險分散、資訊透明及交易成本低等優勢，加上市面上股票ETF、債券ETF產品多元，透過ETF進行資產配置，第四季挑選展望明確、配息穩定的ETF產品，同樣也能達到布局重點趨勢、掌握未來關鍵、建立穩健收益的投資目標。

群益投信ETF及指數投資部專業副總張菁惠表示，受惠於景氣復甦及需求回溫，令美國房市火熱，今年來道瓊美國地產指數表現亮眼。後市來看，在基本面修復支撐房市需求下，同時拜登政府的基建政策也為電塔、基地台、雲端資料中心等特殊型REITs帶來利多，建議不妨透過美國地產ETF來順勢布局，一次網羅不同類型REITs的投資機會，並能以此兼顧穩健收益來源。

未來趨勢亮點還有生技醫療，受惠於各國政府陸續下訂明年，甚至是後年的新冠肺炎疫苗，疫苗剛性需求商機可望延續，同時先進醫療領域技術之創新亦持續不斷，包括精準醫療、基因療法、新藥研發等，令生技醫療產業成長前景持續看好，生技ETF亦可順勢布局，掌握未來商機。

近期陸股受到房企負面事件與限電利空的干擾而表現震盪，但官方在推動科技自主與科技創新、產品與消費的自主經濟循環腳步並未停歇，前述新經濟著墨最深的中小板企業更是投資新經濟不可忽略的重要板塊，相關ETF值得關注。

張菁惠認為，對於想要領息，打造固定現金流而言，債券ETF是值得多家善用的投資工具，基於現階段的金融狀況，建議選擇產業前景佳、具利差空間標的，兼具收益及風險分散的投資效果。選擇上可專注受惠景氣復甦及升息循環的金融債ETF、搭上防疫及人口老化商機的醫療債ETF，及信用評等佳的中國政金債ETF。

(時報資訊)