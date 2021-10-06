【時報記者沈培華台北報導】外貿協會宣布，受到疫情影響停辦兩年的COMPUTEX台北國際電腦展實體展，COMPUTEX 2022預計於2022年5月24日至27日在台北南港展覽館1館及2館盛大登場，即日起開放國外廠商報名。

COMPUTEX 2022將以Innovative Computing、Accelerating Intelligence、Digital Resilience、Connected X-Experience、Innovations and Startups、Sustainability之特色貫穿展會，點亮2022年不容忽視的前瞻技術與發展思維，持續引領科技風向球。因疫情停辦兩屆實體展，COMPUTEX 2022將於今（6）日起開放國外廠商報名，暖身活動全球巡演計畫「#COMPUTEXisEverywhere」將於11月18日起正式啟動。

COMPUTEX共同主辦單位之一的外貿協會表示，過去一年全球經歷許多動盪與挑戰，促使各產業快速調整轉型步伐，彰顯前瞻科技賦予企業數位韌性的關鍵角色。作為全球指標性資通訊科技大展，COMPUTEX疫後也將以全新樣貌回歸，持續打造更優質創新的展會。

作為COMPUTEX 2022暖身的第一步，外貿協會將偕同臺灣頂尖科技業者啟動全球巡演計畫「#COMPUTEXisEverywhere」，活動將與國際科技指標大廠合作，以科技跨界為題，介紹全球科技生態鏈關鍵技術與應用方案。#COMPUTEXisEverywhere首波將在台北、台中、台南陸續登場，未來#COMPUTEXisEverywhere系列活動將延伸至美國、西班牙、新加坡、英國、日本、韓國、巴西、馬來西亞、以色列、德國各國。

(時報資訊)