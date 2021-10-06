繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）與VMware合作開發人工智慧（AI）就緒企業平台，為全球數十萬間企業使用的基礎設施帶來領先全球的AI堆疊及經過最佳化的軟體，為雙方的合作寫下新的里程碑。

VMware在VMworld2021大會上宣布將為VMware vSphere with Tanzu進行更新，此為引領業界的虛擬化平台，也是IT團隊在現有基礎設施上開始處理Kubernetes作業負載的最快方式。

企業現在可以透過將vSphere with Tanzu與NVIDIA AI Enterprise軟體套裝結合，嘗試運行其AI專案。2021年8月宣布上市的NVIDIA AI Enterprise是提供AI及資料分析框架與工具的端到端、雲端原生套件，經由NVIDIA最佳化、認證和支援，可以在現代的混合雲環境中快速部署、管理與擴充AI應用項目。

提交人工智慧虛擬化平台執行MLPerf基準測試的結果在發布今天的新聞之前，戴爾科技（Dell Technologies）日前公布使用搭載三個NVIDIA A100Tensor核心GPU的Dell EMC PowerEdge R7525伺服器，運行NVIDIA AI Enterprise與VMware vSphere，並在MLPerf基準測試中創下94.4％至100％與裸機同等的效能。

這次是戴爾科技第二次提交虛擬化基礎設施的MLPerf基準測試結果，反映出NVIDIA AI Enterprise是如何在現代資料中心的加速產業標準中心伺服器上，協助處理各項先進的AI作業負載。

為了處理現代的AI作業負載，企業可能需要專門的基礎設施和軟體來因應，這對在企業資料中心和混合雲環境中，支援上述先進應用程式需求的IT團隊來說相當複雜。NVIDIA AI Enterprise拉近IT作業、資料科學家與應用程式開發人員之間的距離，並簡化AI開發生命週期，協助客戶在更短的時間內將專案投入運作。

NVIDIA AI Enterprise和VMware vSphere with Tanzu讓開發人員能夠在其VMware環境中的Kubernetes容器上運行AI作業負載，使IT部門易於管理基礎設施。該軟體可以在各大頂尖伺服器製造商推出的主流NVIDIA認證系統上運行，提供針對AI進行最佳化整合且完整的軟硬體堆疊。

VMware雲端基礎設施事業部行銷副總裁Lee Caswell表示，VMware透過簡化基礎設施的複雜性為企業提供服務，而我們與NVIDIA的合作讓客戶能夠在自己的混合雲環境中開發和部署先進的AI應用項目。借助NVIDIA AI Enterprise和VMware vSphere with Tanzu，客戶可以在主流資料中心伺服器和雲端環境中開發和部署AI項目，進而輕鬆地加入AI應用程式，以推動各行各業的蓬勃發展。

NVIDIA AI Enterprise提供專為開發人員進行最佳化的AI軟體，如PyTorch、TensorFlow、NVIDIA TensorRT、NVIDIA Triton推論伺服器和NVIDIA RAPIDS。透過這些工具，AI開發人員與資料科學家將能更輕易地取得建立如對話式AI、電腦視覺和推薦系統等多項企業AI應用程式所需的工具和框架。

NVIDIA AI Enterprise的雲端原生架構讓IT部門能夠集中管理其混合雲基礎設施中的所有叢集和應用程式。該軟體提供近乎裸機的AI效能，即使在虛擬化環境中也是如此，因此，IT團隊便能協助開發人員在建立模型的過程中，快速探索各種想法並反覆進行調整。

NVIDIA AI Enterprise獲得眾多提供NVIDIA認證系統之伺服器製造商的支持，包括源訊科技（Atos）、戴爾科技（Dell Technologies）、技嘉（GIGABYTE）、H3C、慧與科技（Hewlett Packard Enterprise）、浪潮（Inspur）、聯想（Lenovo）及美超微（Supermicro），這些製造商皆採用包括NVIDIA A100和NVIDIA A30在內的NVIDIA GPU。

(時報資訊)