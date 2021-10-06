美國時間10月5日是蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）逝世10周年，蘋果執行長庫克（Tim Cook）寫了一封個人信來悼念賈伯斯，並稱自己「沒有一天不想他」。

賈伯斯在2011年10月5日因胰臟癌過世，得年56歲。雖然他已經離開了10年，但每年蘋果迷還是會用各種方式來悼念這位科技之父。

美媒報導，庫克今年寫一篇紀念文來追憶賈伯斯，並以備忘錄方式與員工分享，全文如下：

今天是賈伯斯逝世10周年的日子，這是紀念他的一生並彰顯他所留下超凡傳奇的時刻。

賈伯斯相信「懷有熱情的人可以讓世界變得更美好」，這就是激勵他創立蘋果的哲學，而如今已內化在我們身上。

賈伯斯有很多優點，像是才華洋溢、風趣且睿智，是一位丈夫、父親、也是位朋友，當然，還有遠見卓識。他挑戰我們不要以現有眼光看待世界，而是看世界能成為什麼樣貎。他幫助了很多人，包括我在內，讓我們看到自己有同樣的潛力。「我沒有一天不想他」。

今年，與往年一樣，我們想起了我們的產品對世界的深遠影響。我也對於我們花了很多時間，為了將人們連結起來並激發他們以不同的方式思考，而創造出各種創新工具感到幸運。這是史蒂夫送給我們所有人的眾多禮物之一。

我希望史蒂夫能在這裡，看到他的精神能夠延續在所有蘋果員工驚人的作品中。但最重要的是，我希望他能看到你們（蘋果員工）接下來要做的事。史蒂夫曾說過，他最自豪的成就是那些尚未到來的成就，他每天都在想像一個無人能見到未來​​，並努力不懈地實現他的願景。

史蒂夫是一位獨特的人物，他教會我們所有人如何翱翔。我想念他，並將永遠懷念他。

此外，蘋果官網也發布紀念短片《我們親愛的Steve》，並附上Steve家人的一封信。

(時報資訊)