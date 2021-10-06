全球股市「空襲警報」狂響，也衝擊台股市場投資情緒！群益投信6日舉行第四季投資展望，建議投資人在機會、風險兼具的第四季，可關注「GOOD投資好主題」，包括科技創新財、上漲潛力財、收益機會財，並運用多重資產配置，更有效率地達成投資目標。

群益投信指出，台股近期接連受到大陸恒大風暴、「能耗雙控」政策、美國債務上限、美債殖利率彈升，以及Delta變異株持續肆虐全球等利空襲擊，建議投資人不妨關注「GOOD投資好主題」，選取「GOOD投資好夥伴」。

其中，G代表「Global Innovator科技創新財」，自去年新冠肺炎疫情肆虐全球來，經濟活動雖受到影響，卻無礙科技創新的發展，投資人可瞄準在全球科技趨勢中扮演角色越來越吃重台股、科技創新領頭羊的美股，以及受惠於防疫及人口老化趨勢的生技股；O代表「Outstanding performer上漲潛力財」，當中又以疫情獲得控制、具經濟轉型題材、政策利多的印度和大陸最值得留意；

此外，至於希望建立穩健收益來源的投資人，則可關注另一個O，即「Opportunity收益機會財」，包括優先順位高收益債、次順位金融債、特別股等優質收益資產，甚至受惠景氣復甦趨勢的地產ETF、債券ETF亦可考慮配置；D則代表「Diversify多重資產配置」，投資人可透過股債多元配置，因應市況靈活調整投資組合，以更省時、省力之方式達成投資效益。

(時報資訊)