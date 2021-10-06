友訊科技（2332）今日宣布推出兩款AC1200 Wave 2工業級無線基地台，分別為戶外機種DIS-3650AP，以及室內機種DIS-2650AP，友訊科技指出，全新工業級AP能在惡劣環境順暢連網，並利用創新技術為企業提供絕佳網路解決方案，藉此改善生產及營運效能，加速工業X.0時代的數位轉型，創造業績突破性成長。

友訊新推的DIS-3650AP和DIS-2650AP的輕工業級規格設計，可成為智慧城市、智慧交通和智慧工廠的核心連網設備。戶外機種DIS-3650AP具備IP67防水防塵設計，室內款DIS-2650AP則有IP30防護設計、光滑金屬外殼，可讓設備套用於工業區域的嚴苛環境。兩台新品AP皆提供PoE供電、WPA2無線加密技術，可彈性安裝在標準DIN導軌或牆面上，在惡劣的-20。C~65。C溫度環境下，也能提供順暢網路，還能搭配D-Link Nuclias Connect網路管理解決方案集中管理，還可同步支援2.4GHz和5GHz雙頻802.11ac Wave 2 Wi-Fi，無線速度可達1200 Mbps，且擁有2 x 2 MU-MIMO全向天線讓多個裝置能同時連網。2款新品AP具備自動分配無線網路資源功能（Airtime Fairness）可平均分配資源給各個連網裝置、提升總傳輸量，以及智慧型頻段導引功能（Band Steering）自動偵測並維持雙頻段的最佳利用率和負載平衡，並具備Fast Roaming功能則可讓設備快速切換至更好的Wi-Fi訊號。

此外，DIS-2650AP擁有2個1G Base-T埠，其中一個網路埠支援PoE供電，還具備可拆卸式雙電源備援機制，當其中一個電源故障時，可直接切換至另一個電源供電，確保服務不中斷。以及內建2kV防突波設計和15kV ESD保護，並通過多項工規認證，符合國際電工委員會（IEC）工業使用國際標準，能承受輕工業應用的惡劣環境，以支援未來的工業X.0計劃。

(時報資訊)

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