【時報-台北電】據解放日報報導，日前從上海市智慧財產權局季度媒體通氣會獲悉，市智慧財產權局會同中國人民銀行上海分行、上海銀保監局、市地方金融監管局、市版權局聯合印發《關於進一步加強本市智慧財產權金融工作的指導意見》，其名為智慧財產權金融16條，確實解決科技創新型中小企業融資難題，發揮金融資本帶動智慧財產權價值實現的重要作用。
智慧財產權金融16條共包含完善智慧財產權金融工作機制建設、推動智慧財產權金融服務能級提升、加大智慧財產權金融宣傳培訓力度、強化智慧財產權金融業務工作保障等四方面共16條，主要從加強中國政府支持和發揮金融機構作用兩個維度著力。（編輯整理：葉時安）
(時報資訊)
34314.67
+311.75(0.92%)
05:04
4345.72
+45.26(1.05%)
05:04
14433.83
+178.35(1.25%)
05:16
3227.25
+47.20(1.48%)
05:16
27528.87
-293.25(1.05%)
14:15
2908.31
-53.86(1.82%)
14:32
24017.74
-86.41(0.36%)
14:51
3568.17
+31.88(0.90%)
09/30
14309.01
+230.01(1.63%)
09/30
7077.10
0.00(0.00%)
10/05
6576.28
0.00(0.00%)
00:05
15194.49
+157.94(1.05%)
10/05