【時報-台北電】據解放日報報導，日前從上海市智慧財產權局季度媒體通氣會獲悉，市智慧財產權局會同中國人民銀行上海分行、上海銀保監局、市地方金融監管局、市版權局聯合印發《關於進一步加強本市智慧財產權金融工作的指導意見》，其名為智慧財產權金融16條，確實解決科技創新型中小企業融資難題，發揮金融資本帶動智慧財產權價值實現的重要作用。

　智慧財產權金融16條共包含完善智慧財產權金融工作機制建設、推動智慧財產權金融服務能級提升、加大智慧財產權金融宣傳培訓力度、強化智慧財產權金融業務工作保障等四方面共16條，主要從加強中國政府支持和發揮金融機構作用兩個維度著力。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

#智財權 #融資

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