【時報-台北電】據上證報、一財報導，今年大陸國慶長假，北京樓市沒有迎來「金九銀十」。實地調查發現，3個多月前交易火爆的「學區房」市場不再熱鬧，地產仲介也門可羅雀。多位業內專家表示，今年以來，整頓「學區房」炒作亂象、嚴查違規資金流入樓市、打擊假離婚買房、二手房信貸全面收緊等政策接連落地。在此背景下，樓市「金九銀十」褪色，也在意料之中。

　2020年房地產開發投資前十的省份分別是廣東、江蘇、浙江、山東、河南、四川、安徽、福建、湖北和湖南，主要與人口流動、城鎮化率速度和經濟發展速度相關。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

#大陸 #房地產

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