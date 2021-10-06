【時報-台北電】據上證報、一財報導，今年大陸國慶長假，北京樓市沒有迎來「金九銀十」。實地調查發現，3個多月前交易火爆的「學區房」市場不再熱鬧，地產仲介也門可羅雀。多位業內專家表示，今年以來，整頓「學區房」炒作亂象、嚴查違規資金流入樓市、打擊假離婚買房、二手房信貸全面收緊等政策接連落地。在此背景下，樓市「金九銀十」褪色，也在意料之中。
2020年房地產開發投資前十的省份分別是廣東、江蘇、浙江、山東、河南、四川、安徽、福建、湖北和湖南，主要與人口流動、城鎮化率速度和經濟發展速度相關。（編輯整理：葉時安）
(時報資訊)
34314.67
+311.75(0.92%)
05:04
4345.72
+45.26(1.05%)
05:04
14433.83
+178.35(1.25%)
05:16
3227.25
+47.20(1.48%)
05:16
27528.87
-293.25(1.05%)
14:15
2908.31
-53.86(1.82%)
14:32
24017.74
-86.41(0.36%)
14:51
3568.17
+31.88(0.90%)
09/30
14309.01
+230.01(1.63%)
09/30
7077.10
0.00(0.00%)
10/05
6576.28
0.00(0.00%)
00:05
15194.49
+157.94(1.05%)
10/05