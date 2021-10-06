美國為了取得解決全球晶片荒的主導權，以提高供應鏈透明度為由，要求全球半導體企業提供庫存、銷售等機密資料，引發市場震撼。不過有專家認為，美國想透過非常手段解決晶片荒，但最終可能只是徒勞無功，無助緩解眼前的危機。

英國金融時報報導，過去兩年來，晶片荒持續影響全球供應鏈，從消費性電子產品到汽車生產都出現阻礙，是全球經濟復甦的一大隱憂，同時也是供應鏈的壓力。

報導指出，此時，美國政府似乎想透過極端手段來解決晶片荒，商務部部長Gina Raimondo要求晶片製造商提交包括客戶清單、庫存狀態及未來生產計畫，以提高產業透明度，找出半導體大缺貨的問題癥結點。

報導認為，在情況危急的狀況下，不難看出美國為何採取較極端的做法，但這種干預可能可能徒勞無功的，舊金山貝恩策略顧問公司（Bain & Co）合夥人Peter Hanbury說：「拜登政府是想要一個能控制產業的指揮塔，能監測庫存、產能與使用率等數據，但這種做法不太可能成功。」

Peter Hanbury補充說道，「不只是台積電或其他晶片製造大廠，都不會想告訴蘋果他們能夠提供多少產能，因為美國政府可能會把部分產能挪給別家，此外，反壟斷問題也可能出現，如果汽車製造商看到數據，可能會聯合起來要求壓低價格。」

此次供應鏈嚴重短缺事件也讓半導體企業開始思考，營運模式是否需要改變，Peter Hanbury表示，「過去半導體的生產過程被切割很多區塊，現在他們認為這種做法雖然是最有利潤的，但卻更容易受到干擾，未來垂直整合的行動會更容易在半導體產業發生。」

高盛集團亞洲經濟學家Andrew Tilton則點出，根本問題在半導體產業發展需要多年投資且過於集中化，因此無法負荷突如其來的V型反轉，「理論上來說，複製供應鏈或建立剩餘產能都是有用的，但需要花費的成本也更高，而且非常耗時。」

(時報資訊)