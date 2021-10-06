【時報記者郭鴻慧台北報導】台塑生醫近日與南山人壽合作首推三高外溢型保單，針對保戶提供遠距健康管理服務，將健管服務連結保險外溢獎勵機制，只要保戶的三高相關異常數值達到指定標準內，符合外溢條件即可獲得住院日額保險金增額獎勵，提供保戶健康改善的誘因。

台塑生醫近年致力於「預防醫學」領域發展，旗下「台塑生醫i醫健康管理中心」鑑於國人常見三高問題及後疫情時代遠距服務的需求，專為亞健康或具有三高疾病風險因子的民眾推出個人化遠距健康管理服務。服務內容結合「全家寶」生理量測設備系統，居家自主量測血壓、血糖、血脂、心電圖等數據，「台塑生醫i醫健康管理中心」透過雲端可即時掌握民眾健康數據，再由健管師、營養師、體適能教練提供專屬客製化的健康改善方案及關懷追蹤，並可透過遠距視訊面對面諮詢醫師，民眾在家即可享受全方位健管服務。

台塑生醫此次與南山人壽合作，將健管服務與特殊之三高外溢型保單結合，期望搭配保險外溢獎勵機制提升保戶的健康改善誘因。台塑生醫董事長王瑞瑜致力提倡「預防醫學」理念，以健康、美麗、抗老化為主軸，期望幫助民眾維持健康、遠離疾病，從源頭降低醫療需求的增加，及減少健保費用的支出！

台塑生醫劉慧啟副總指出與南山人壽三高外溢型保單合作僅是一個開始，未來將有更多健康相關的跨業整合專案陸續推出，同時藉由線上系統的資源整合，破除預防醫學服務的場域界線，讓更多民眾維持健康美好人生。

(時報資訊)