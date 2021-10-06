【時報記者郭鴻慧台北報導】統一集團打造首家全新「統一集團優質生活館」今日正式開幕，由統一企業、7-ELEVEN與康是美近百個品牌皆進駐，董事長羅智先說，現在單一的零售店已無法滿足消費者的需求，未來集團展店會跳脫以往的思考模式，將思考未來如何給消費者最方便更好的體驗為主，也不排斥任合的伙伴加入。

統一集團美麗事業版圖涵蓋康是美、統一時代百貨與高雄夢時代購物中心、統一藥品、統一佳佳等，董事長高秀玲說，將提供便利又美麗給消費者，統一集團優質生活館全台首店位於高雄鳳山區，以開闊、無框、挑高、兼具氣勢為主要外觀設計，統一企業、7-ELEVEN與康是美近百個品牌進駐，提供大約4200項的商品，引領消費者步入優質生活。

高秀玲指出，目前美麗事業年營收約350億元，目標朝著400億前進，但沒有時間點，不過，若是服務和商品符合消費者需求，相信很快就能到400億元的目標，未來是否會積極拓展優質生活館據點，她則表示，會看商圈才做決定。

統一集團優質生活館中的康是美門市深耕市場達成400店嶄新里程碑，首次結合「統一Cophi」頂級咖啡，讓消費者更藉此一新館同步特調全球知名藝伎級咖啡美學來饗宴達人的味蕾，充分滿足大家的期待。店內規劃多樣化生活提案，包括設置統一企業暢銷15大品牌專區、引進超過5000品項的日本雜貨小物、棉織商品、居家收納，以多種均一價販售，更結合國際名品香水、頂級美髮專區、各國進口零食、時尚小家電等，引領消費者進入優質生活。

(時報資訊)