內政部長徐國勇6日赴立法院內政委員會提出「我國行政區劃之現況檢討、區劃標準、未來規劃與效益評估」專題報告，他指出，未來台灣行政區劃應該著重資源利用效率、行政效能等議題，為避免影響政府施政，行政區劃不宜一步到位，應循序推動，鼓勵各地先建立跨域合作，再進行整併。

近日新竹市長林智堅等人，提出新竹縣市合併升格為直轄市的議題，總統蔡英文藉由民進黨中常會的機會，希望先做好溝通。

內政委員會6日邀請內政部等單位，提出行政區劃報告。徐國勇表示，2010年12月完成新北市、台中市、台南市、高雄市改制直轄市，2014年桃園市升格直轄市。目前台灣行政區域計有6直轄市、16縣（市）、368鄉（鎮、市、區）。

徐國勇指出，台灣未來的「行政區劃」應在資源利用效率、行政效能、社會公平、環境保護和全球競爭力之間，尋求平衡，依據國土空間發展藍圖及區域治理單元，引導地方行政區域重新形塑。

他強調，為避免影響政府施政，造成政治經濟的動盪，行政區劃不宜採一步到位，應循序推動，採逐步重整方式，時間進程上，宜以充分建立共識為前提，鼓勵直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市、區）建立跨域合作再進行整併。

為確保國土永續發展及區域均衡發展，內政部以完備法制為優先策略，持續推動行政區劃程序法立法工作，同時蒐集各方意見進行研析，並配合未來國土空間整體規劃，於地方民意獲致共識基礎下，協助地方政府推動完成行政區劃相關工作。

(時報資訊)