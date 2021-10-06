【時報記者沈培華台北報導】DRAM大廠南亞科(2408)將於本周五下午公布第三季財報前夕，先前即看空的美系外資出具報告指出，利基型DRAM價格已於9月轉弱，預估南亞科第四季受到價格反轉下跌，營收將衰退1成，將目標價由75元再下修至68元。

美系外資先前即看淡記憶體後市，最新報告指出，利基型DRAM價格已於9月走跌，相較第二季末利基型DRAM現貨價較合約價溢價25%，近期已折價12%；預期合約價將加速下跌。

美系外資認為，在DRAM需求放緩下，DRAM價格可能在2021年第四季走跌，加上客戶的庫存水位較高，對南亞科業績將會產生影響。外資預期，南亞科第四季ASP(平均銷售價格)將較第三季下滑10%，位元出貨量將衰退個位數百分比，預估第四季營收季減10%，毛利率也將下滑。不過，外資指出，相較於台股6月底以來上漲7.6%，南亞科已下挫17%，股價處於合理區間，維持中立評等。

南亞科9月合併營收約76.7億元，月減6.5%，年增38.4%，第三季合併營收約為238.37億元，季增5.3%，續創今年以來單季新高。南亞科將於本周五下午舉行法說會，公布財報及展望。

(時報資訊)

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