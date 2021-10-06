【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數196.99點，跌1.93點；總計241家漲、457家跌、73家持平；委買3413271張、委賣1913253張；總成交值665.62億元。

(時報資訊)

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