【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數16393.16點，跌67.59點；總計271家漲、626家跌、99家持平；委買16058347張、委賣10508223張；總成交值2874.77億元。

(時報資訊)

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