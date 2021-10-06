建案交屋接近尾聲，華友聯開發（1436）公布的9月營收，降至8,883萬元，不過，累計今年前9月營收已飆至24.23億元，比去年同期的15.17億元，年增59.73％，並超越去年全年的16.16億元、以及2019年全年的20.74億元，創下3年新高。

華友聯9月營收8,883萬元，比去年同期的3億元，年減70.46％，累計今年前三季營收24.25億元，則是比去年同期的15.17億元，年增59.73％。

華友聯董事長陸炤廷6日指出，今年營收貢獻主要來自台南「EGO」和高雄「秋紅谷」這2個住宅大樓，在預售時創下的成績，並在今年陸續交屋入帳，目前，入帳高峰已接近尾聲。

陸炤廷表示，明年的營收將有「i世界一期」和「H Time」2個高雄大案，交屋入帳，總銷金額分別是31多億元和12億元左右。

除了華友聯今年前9月營收超越去年全年，日前公佈營收的永信建設（5508），累計今年第三季，收35.66億元，也已超越去年全年的30.85億元。

永信建設發言人陳怡均表示，今年營收表現亮眼，主要是來自耘川、翡翠流域、天睦、以及地上權建案R5新世紀等4個新成屋的銷售入帳，明年初，位於高雄市高醫生活圈的新案「謙樂」、總銷約22億元，將加入明年營收入帳的主力。

(時報資訊)

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