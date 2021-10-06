美國總統拜登5日表示，曾與中國大陸國家主席習近平對話，雙方同意有關台灣的協議。但拜登所指的協議究竟是甚麼。

據BBC新聞網6日報導，他所指的，似乎是華府長久以來所遵循的「一中」政策，也就是承認北京，而不是台北。然而，這協議也讓華府能維持和台灣「強有力的非官方」關係。

就在解放軍連續4日破紀錄出動逾百架軍機，進入台灣防空識別區，兩岸緊張關係升高之際，美方做出了這項宣布。

「一中」政策是中美關係的關鍵基礎，但這和「一個中國」原則不同。在這個原則下，北京堅稱，台灣是中國大陸不可分割的一部份，有朝一日將會統一。

「我已經和習談過台灣，我們同意......我們會遵守那台灣協議，」拜登說，「我們已經說得很清楚，我認為，除了遵守那協議外，他不該再做其他任何事。」

國防部長邱國正周三說，目前兩岸情勢是他「從軍40多年以來最嚴峻」的時刻。他並指出，共軍2025年將具備全面犯台的能力。

行政院已通過總金額達2400億新台幣的國防特別預算草案，由立法院國防和財政委員會6日在立法院展開聯席審議。而美國基於「臺灣關係法」（Taiwan Relations Act）必須協助台灣自衛的原則，繼續軍售台灣。

(時報資訊)