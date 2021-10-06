藍綠兩黨近期針對誰政府任內舉債最高隔空開戰，國民黨立委孔文吉今在立院財政委員會質詢主計長朱澤民，誰任內債務增加最多？朱澤民說，馬政府任內增加1兆7344億、蔡政府2910億。財政委員會召委李貴敏要求審計部當場說明決算數怎麼顯示舉債狀況？審計部指出，未償債務餘額達5兆3258億。朱急解釋，「那是餘額不是流量。」

國民黨立委謝衣鳳質詢，政府舉債導致新生兒一出生就背負25萬負債，特別預算的舉債是否列入未償債務？朱澤民說，要看整個債務餘額是不是增加，要就總預算跟特別預算合計考量，最近幾年的債務餘額增加還是比較少的，更何況還有債務還本，最近還有200億的債務還本。

朱澤民說，蔡政府增加的債務只有2910億，孔文吉質疑，那前瞻預算8800億被放在哪裡？朱澤民表示，前瞻舉債到目前只有3112億，有一些部分的債務因為總預算有結餘、有還本，稅收情況也好，手頭現金夠，不必舉債。

李貴敏聽完之後質疑光是財政部自己的資料都顯示蔡政府每年度舉債金額就超過朱澤民所稱2910億，難道財政部資料是錯的？朱澤民說，那是預算數，不是實際數。

李貴敏也當場要求審計部現場說明，從決算來看，到底舉債多少？審計部表示，到今年8月為止，未償債務餘額達5兆3258億。朱急解釋，「那是餘額不是流量！」

(時報資訊)