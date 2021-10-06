香港特首林鄭月娥6日宣讀「施政報告」時表示，在推動香港私營房屋建設方面，港府計畫爭取未來10年準備好約170公頃土地，透過賣地或鐵路物業招標，為市場提供可興建約10萬個居住單位的用地。

林鄭月娥6日上午發表其任內第五份、也是本屆特區政府最後一份施政報告，其中重點包括香港民眾最為關注的土地、房屋等問題。該問題多年來已成為香港社會發展痼疾，並成為2019年「反送中」運動的原因之一。

香港信報報導，林鄭月娥6日報告時表示，在私營房屋方面，包括鐵路物業發展，港府爭取未來10年準備好約170公頃土地，透過賣地或鐵路物業招標，為市場提供可興建約10萬個單位的用地。該數字並未計及香港市建局項目和其他私人土地發展項目，加上香港政府決心進一步精簡土地發展的程序，有信心私營房屋土地供應可維持穩定。

林鄭月娥並表示，編配公屋給輪候冊上的申請人，除了新建單位外，亦依靠目前每年約8千個回收的公屋單位。基於公屋資源須公平分配的考慮，不能輕言重推「租者置其屋」，把住戶租用的單位變為可承繼或出售的資產，也難以大量重建舊屋區，把可供分配給輪候冊的單位撥作重置現有租戶。

報導稱，由於香港房委會一直按既有政策及實際情況，檢視並考慮是否重建個別舊屋區。由於目前香港西環邨及馬頭圍邨有合適的搬遷安置資源，以及原址重建有潛力供應更多住房單位，林鄭月娥表示，將會邀請房委會研究在合適條件下重建這兩個樓齡約60年的舊屋區，並在發展局的配合下，爭取把周邊土地納入重建範圍，讓這兩幅巿區用地可多建公營房屋單位，以滿足市民訴求。

(時報資訊)