中國實施能耗雙控、限電危機讓不少在陸設廠台商被迫減產因應。朝野立委都問到，大陸的限電措施是否會帶動第二波鮭魚返鄉，讓台商回台投資？經濟部長王美花表示，目前廠商都還在觀望，應會有優先採取轉單，後續還在觀望。

王美花於立院經濟委員會進行業務報告，綠營立委邱議瑩質詢時指出，大陸出現限電危機，台灣必須要引以為戒，現在看到台商很苦，大陸限電政策是否會推升到第二波鮭魚返鄉？

對此，王美花回應，因為限電問題近期才發生，部分廠商都是選擇轉單，現在才10月初，預估還要再看一陣子，大約到年底才可以比較了解廠商怎麼因應，也就是要先觀望到年底才辦法推估是否會有回台投資，但目前聽到台商對於大陸限電有些困擾，經濟部都會積極掌握。

至於電力問題，是否會受到大陸搶貨影響？她說，大陸出現限電主因是與澳洲貿易爭議，而澳洲無煙煤是它很重要來源，我們有確保台灣的燃料保存量及價格，天然氣跟燃煤7成以上都是採取長約，整體價格比較穩定，而且台灣依《電業法》燃煤安全存量要達到30天。

王美花補充，推動投資台灣三大方案以來，有的台商已經回來了，會不會因為大陸限電政策而加大力道，還需要比較長的時間評估。

如果台商掀起二度返台潮，目前台灣的水、電、土地是否足以因應？王美花說，有些廠商回台規模大小不同，以半導體來說，都需要2至3年來評估，經濟部本來就有在規劃產業園區、科學園區，在規劃園區的同時就會同步規劃水電供應，如果電力因台商返台而不足，備轉容量可能會跟之前盤點的不同，同時也會去進行電源開發，以因應新增的需求。

(時報資訊)