【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數197.21點，跌1.71點；總計212家漲、480家跌、72家持平；委買6777027張、委賣4757725張；總成交值568.52億元。

(時報資訊)

#台股 #成交值 #櫃買市場

延伸閱讀