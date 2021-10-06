【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數16352.37點，跌108.38點；總計237家漲、658家跌、94家持平；委買28726005張、委賣21705171張；總成交值2338.43億元。

(時報資訊)

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