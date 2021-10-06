國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）5日（周二）表示，由於債務、通膨的相關風險以及各國走出疫情低谷的經濟趨勢分歧，預料今年全球經濟成長可能會略低於7月預估的6％。

喬治艾娃提到，全球經濟正在反彈，但疫情持續限制復甦力道，主要的障礙在於「疫苗接種出現極大的落差」，這使許多國家無法取得足夠疫苗。

喬治艾娃在義大利博科尼大學舉行的線上演說指出，下周發布的更新版《世界經濟展望》將預測先進國家2022年經濟產出返回疫情前水準，但多數新興與開發中國家還要「更多年」才會恢復。

(時報資訊)

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