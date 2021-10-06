國際美元指數9月上揚1.73％，但新台幣僅貶值0.34％，表現相對抗跌，且今年以來至當月底累計升值2.30％、穩居最強亞幣，因此台北外匯市場發展基金會最新公布的9月新台幣實質有效匯率指數（REER）續上揚至100.88、創7年新高紀錄。

國際美元指數9月初自92邊緣衝高，月底破94。根據央行我國與主要貿易對手通貨之匯率統計，主要非美貨幣當月除人民幣微幅升值0.03％外，其餘大多數跌趴，但新台幣僅略下滑0.34％，表現相對抗跌，貶值最多的是泰銖狂洩4.55％，其次英鎊重挫2.48％，韓元大跌2.07％，歐元及日圓各重貶1.89％及1.84％，澳幣、星幣、加拿大幣也全部下滑逾1.0％，反應在新台幣REER上揚0.44至100.88的7年新高。

REER是統計一國貨幣對應一籃子貨幣的變動指數，當REER愈低時，代表出口價格競爭力愈高，REER升高不利出口價格競爭力，對出口占GDP（國內生產毛額）比重愈高的國家愈不利，例如台灣、南韓等。

觀察新台幣今年從年初就一路強勢，第三季底火力暫休，但累積前九個月還是勁揚6.42角之多，穩居最強亞幣地位，甚至是最強非美貨幣。匯銀主管指出，新台幣REER從去年底還低於94，今年9個月來月月墊高，連闖七關的94、95、96、97、98、99、100，10月以來新台幣雖反轉走弱，但在出口商拋匯支撐下，表現相對抗跌，預料REER欲降不易。

(時報資訊)