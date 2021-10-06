新變種病毒來勢洶洶，但美國疫苗接種率超過五成，後續防疫預期將以疫苗和口罩令為主，不至於加強封鎖經濟活動，影響經濟復甦，且勞動市場逐漸改善，聯準會（Fed）即將縮減購債規模，現階段民眾可考慮透過平衡方式，降低所持資產的波動程度，台新銀行建議投資策略，因疫情無礙景氣復甦，波動反可創造布局機會。

台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原表示，過往也曾發生縮減購債情形，回溯至2013年5月，當時聯準會主席柏南克釋出QE退場訊息後，標普500指數僅小幅回調，並未阻礙後續股市長多行情，所以當市場因縮減購債訊息而出現震盪時，反而創造逢低布局的機會。考量今年底聯準會購債政策即將轉變，市場短期波動可能加大。

投資布局上，劉熾原指出，以科技股為例，疫情已改變民眾的生活型態，線上購物、居家辦公、雲端服務和影音串流娛樂等都與科技應用相關。5G滲透率上升，將衍生出高速運算、電動車、物聯網和人工智能（AI）等需求，未來幾年市場規模只增不減，科技股長期成長動能無虞。

另歐美解封後，先前受壓抑的消費需求爆發，接下來即將進入感恩節、聖誕節等年底消費旺季，皆有利循環消費股走勢。根據研究機構Refinitiv預估，2022年循環消費股盈餘成長率將有機會上看近30％。

在價值股和成長股輪動的格局中，民眾更不應該忽視金融和能源等價值股的潛力，由於聯準會即將縮減購債，支撐殖利率緩步走升的趨勢，金融業淨利差可望擴大，有助獲利表現。隨著經濟持續好轉，金融業放款將增長，搭配壞帳率同步降低，金融股的營運已見轉機。

能源股方面，劉熾原認為，解封後旅遊和商務需求增加，汽車用油和飛機燃油用量回升，以及OPEC和盟國紀律限產，油市供需失衡已漸改善，美國能源資訊局（EIA）預測，年底前原油維持供不應求局面，可望支持油價走勢。儘管今年能源股獲利基期已高，研究機構Refinitiv預估，2022年能源股盈餘成長達24.7％，維持高雙位數成長動能。

值得一提的是，劉熾原分析，債券具有穩定領息的特性，仍為資產配置中不可或缺的角色，在殖利率緩升的環境中，民眾應以高息收和低存續期間之債券種類為主。高收益債有高息收水準，且存續期間相較其他券種短，對利率變動的敏感度低，可相對有效抵禦利率上升的影響。景氣加速復甦且企業營運前景轉佳，財務體質將更趨穩健，違約率下降帶動利差縮窄，更有利高收益債表現。

(時報資訊)