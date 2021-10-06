【時報記者張漢綺台北報導】光學鏡頭廠大立光(3008)將於10月7日舉行法說會，受到缺料問題干擾，大立光第3季合併營收119.78億元，季增18.44%，年減19%，旺季不旺，美系外資在法說會前下調大立光2021年到2023年每股盈餘12%到36%，目標價也降為2990元。

大立光將於10月7日舉行法說會，公布第3季財報，缺料問題持續干擾電子產業鏈，且智慧型手機市場需求疲弱，蘋果iPhone新機開始拉貨挹注有限，致使大立光第3季傳統旺季營運溫溫的，大立光9月合併營收為41.72億元，月增4%，年減18.59%，為今年1月以來單月新高，累計第3季合併營收為119.78億元，季增18.44%，年減19%，累計前9月合併營收為339.11億元，年減16.58%。

由於下半年多是低規格6P及7P鏡頭，規格低價格不好，毛利率也較差，法人保守看待大立光第3季毛利率及獲利。

大立光法說會前，美系外資發布最新報告，雖然預期大立光第3季合併毛利率將微幅攀升至60.8%，季增0.5個百分點，但考量iPhone鏡頭低於預期的平均售價(ASP)，將大立光2021年到2023年每股盈餘下調12%到36%，目標價也從3860元降至2990元，大立光今天盤中股價逆勢力守紅盤之上。

(時報資訊)

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