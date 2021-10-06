美國最大車廠通用（GM）5日（周二）宣布，將在密西根州西南部開設一座電池研發中心，藉此降低電池成本以及提升電動車技術與行駛里程。
該座電池創新中心座落在通用密西根州Warren的技術園區，預計2022年中啟用。
通用電動與自駕車部門副總裁莫里斯（Ken Morris）提到，「要讓電動車價格更親民，關鍵就在於電池成本」。他強調通用將投入數億美元於新設的研發中心。
通用曾表示，到2025年將斥資350億美元開發電動車與自駕車，其中一部分的計畫在於該車廠與電池夥伴LG Energy Solutions共同開發Ultium電池。
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