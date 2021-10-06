美國最大車廠通用（GM）5日（周二）宣布，將在密西根州西南部開設一座電池研發中心，藉此降低電池成本以及提升電動車技術與行駛里程。

該座電池創新中心座落在通用密西根州Warren的技術園區，預計2022年中啟用。

通用電動與自駕車部門副總裁莫里斯（Ken Morris）提到，「要讓電動車價格更親民，關鍵就在於電池成本」。他強調通用將投入數億美元於新設的研發中心。

通用曾表示，到2025年將斥資350億美元開發電動車與自駕車，其中一部分的計畫在於該車廠與電池夥伴LG Energy Solutions共同開發Ultium電池。

(時報資訊)

#電池 #通用 #密西根州 #研發中心 #電動車 #GM

主要市場指數

紐約道瓊
34314.67 +311.75(0.92%)
05:04
S&P500
4345.72 +45.26(1.05%)
05:04
Nasdaq
14433.83 +178.35(1.25%)
05:16
費半指數
3227.25 +47.20(1.48%)
05:16
日經225
27575.98 -246.14(0.88%)
13:26
南韓KOSPI
2933.70 -28.47(0.96%)
13:26
香港恆生
24063.39 -40.76(0.17%)
13:31
上證指數
3568.17 +31.88(0.90%)
09/30
深圳成指
14309.01 +230.01(1.63%)
09/30
英國FTSE
7077.10 +66.09(0.94%)
10/05
法國CAC
6576.28 +98.62(1.52%)
00:05
德國DAX
15194.49 +157.94(1.05%)
10/05

延伸閱讀