香港恒生指數6日開高走低，截至午盤，恒指跌0.46％報23,992.99點，國企指數跌0.90％，紅籌指數跌0.28％。
恒生科技指數跌0.83％，明源雲、平安好醫生跌超4％，小米、美團跌超1％。攜程漲超3％，阿里巴巴漲超2％，嗶哩嗶哩、快手走高。醫藥股大跌，康寧傑瑞跌超9％。
另外，物業股大跌，碧桂園服務、時代鄰里跌超4％，合景悠活、融創服務等跌超3％。
能源股表現強勢，中國石油漲超4％，中石化漲超3％，中海油漲超2％。受到天然氣供應緊缺與價格高漲影響，燃氣股集體爆發，新天綠色能源漲9％，中油燃氣漲5％。綠色能源概念也集體爆發，綠色動力環保漲超10％。恒大汽車跌幅一度擴大至20％，午盤跌18％報3.11港元。
(時報資訊)
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