台股近期動盪不小，大盤指數多在16200點至16900點徘徊，由於處在盤整階段，讓不少投資人哀鴻遍野，不過投信投顧公會理事長張錫仍對台股基本面有信心，並認為台股修正已接近尾聲，最快年底看到2萬點，引起網友們熱烈討論，但許多人認為可能性很低，有內行網友更點出，航運股人氣潰散，先前高漲時就無法突破2萬點，現在更難達成，「不可能，航運已死亡。」

工商時報報導，針對台股大盤狀況，張錫昨（5日）表示，近日台股大跌主要是籌碼面與心理面問題，投信大買外資大賣，主要是散戶殺多，這就是「底部訊號」，即使再跌也有限，因此最快年底看到2萬點。

消息一出引起PTT網友們熱烈討論，但許多人卻不認同張錫的看法，並認為市場空頭氣氛濃，要在短時間彈到2萬點有相當難度，「都跌成這樣，還喊2萬點，會不會太誇張」、「是2萬還是萬2」、「別再騙人惹，很多小型股都在年線下」、「這種量能，很難吧」、「結果今天馬上跌，算是反指標嗎？」、「是哪個年底上看2萬，明年還後年？」、「看空氣氛濃，再反彈應該是賣不是買。」

此外有內行網友點出，航運族群的信心潰散是台股很難在年底上到2萬點的原因，「不可能，航運已死亡」、「當初行情高的時候，靠航運撐多少，現在散戶信心潰散，你要靠誰上2萬」、「年初那段沒衝上就很難了，尤其航運變這麼爛」、「之前市場火熱的時候都沒上2萬了，現在快縮表升息還喊2萬？」、「最近投信真的很怪，連跌五天的過程連買超五天，今天第六天了，就算現在反彈回去也是賠錢，看不懂他們在幹嘛。」

台股今（6日）開盤小漲逾20點，但不到半小時賣壓隨即出籠，大盤指數翻黑，隨即在平盤之下震盪，截至中午12點，暫報16376.67點，台積電跌破年線、航運股挫逾4%，僅鴻海、台塑四寶及聯發科等權值股穩盤，整體量能仍偏低落在3000億以下，約2760億左右。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意