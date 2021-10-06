【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)受惠蘋果新機拉貨動能啟動，2021年9月及第三季合併營收表現優於預期，第四季旺季審慎樂觀。鴻海股價昨（5）日下探101.5元的近5月低點，今（6）日在績優題材激勵下開高穩揚約2.5％，最高上漲2.96％至104.5元，表現強於大盤。

鴻海9月自結合併營收5857.31億元，月增達46.41％、年增達25.6％，為僅次於2019年的同期次高。第三季合併營收1.4兆元，季增3.44％、年增8.8％，累計前三季合併營收4.1兆元、年增達22.58％，雙創同期新高，表現略優於市場預期。

鴻海受惠蘋果iPhone 13系列和Apple Watch S7等新產品專案拉貨動能啟動，帶動9月合併營收強彈，使第三季營收在基期較高下仍繳「雙升」佳績，表現優於公司預期的持平第二季、年增3～15％，亦略優於市場預期的季增1～2％、年增7～8％。

投顧法人指出，鴻海四大產品中前三季以消費智慧產品成長動能最強，元件及其他產品次之，電腦終端及雲端網路產品則約略持平。第四季展望目前仍審慎樂觀，預估整體應與疫情前的季節性表現相當，但仍需密切觀察疫情與電力政策對供應鏈的影響程度。

投顧法人調升鴻海第三季獲利預期、每股盈餘上看2.4元，並看好第四季營收將強勁成長，調升全年營收成長預期至年增9％，每股盈餘估逾9.8元，明年亦將維持穩健成長，認為目前股價本益比仍偏低，維持「買進」評等、目標價156元不變。

(時報資訊)

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