香港特首林鄭月娥6日上午發表其任內第五份、也是本屆特區政府最後一份施政報告。她表示，將在元朗、北區打造佔地面積約300平方公里的「北部都會區」，建成後可提供約90萬個居住單位，形容未來發展可媲美「維港都會區」。林鄭月娥並首度提出「雙城三圈」概念，推動香港、深圳兩地緊密互動。

香港經濟日報報導，林鄭月娥今年施政報告的主要內容是謀劃未來，包括經濟發展及融入區域發展，以及港民最為關注的土地、房屋等問題。

林鄭月娥6日公布任期最後一份「施政報告2021」表示，港府將多管齊下，釋放整個新界北部大量土地，在元朗、北區打造「北部都會區」，佔地面積約300平方公里，發展可媲美「維港都會區」，並將建設國際創新科技中心。

林鄭月娥表示，將建設香港北部成為宜居宜業宜遊的都會區，並開拓更多可供居住和產業發展的土地，建成後總住宅單位數將達90.5萬至92.6萬個，共可容納約250萬人居住。她指出，「北部都會區」會是香港未來20年城市建設和人口增長最為活躍的地區。

而支撐香港作為國際金融中心的「維港都會區」，亦會擴大至包括「明日大嶼願景」的交椅洲人工島填海區，這兩個位處香港南北的都會區將可提供大量土地，完善香港的空間佈局，推動未來發展。

另外，林鄭月娥也首度提出「雙城三圈」概念，令港深兩地緊密互動，由西至東將建設七個陸路口岸和相連的交通基建，使深港兩地有條件跨越後海灣、大鵬灣和深圳河而相互連接，形成「雙城三圈」的空間格局，有利促進兩地今後在經濟、基建、科創、民生和生態環境的緊密合作。

(時報資訊)