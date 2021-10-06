【時報編輯李慧蘭綜合報導】台股今日再陷震盪，盤初開高後急拉至16568.21點、摸到5日線，然反壓旋即傾巢而出，在台積電(2330)開高走低，加上航海王領跌下，多頭節節敗退，盤中回防16300關。而鋼鐵股今日也選站空方，在中鋼(2002)、中鴻(2014)兩大指標皆墨下，聚亨(2022)、允強(2034)、第一銅(2009)、官田鋼(2017)、高興昌(2008)等紛紛跟跌逾2%，盤面仰賴世紀鋼(9958)、海光(2038)、豐達科(3004)、中鋼構(2013)等挾綠電題材護駕，力守高檔撐場。

鋼鐵業近期消息眾多，各方也各自解讀，使得類股指數上上下下、陷入震盪。經濟部統計處昨發布產業經濟簡訊，我鋼鐵業受惠全球景氣復甦、主要經濟體陸續推出刺激經濟政策挹注下，今年前8月出口額達約73.7億美元、年增54.8%，直逼去年全年的74.7億美元，全年將終結連兩年負成長。統計處並表示，中、俄近期對鋼品出口實施管制政策，將促使全球鋼市供給更加吃緊，加上全球經濟回到復甦軌道、終端需求回升，鋼鐵市場可望維持熱絡，將有利我國鋼鐵出口成長力道。

但有分析師指出，下半年來Delta疫情大大衝擊東南亞國家，尤其鎖國封城讓東南亞鋼市需求轉弱、鋼價走衰，加上全球車用產業持續受缺晶片問題困擾，也連帶衝擊汽車產業對鋼鐵需求。此外，各國疫情復甦程度不一，國際航運缺櫃、塞港、運費高漲等問題，亦讓不少鋼廠外銷事業受阻。另，中國近期大舉限電，不少企業被迫停工，也壓抑市場用鋼需求。整體而言，鋼鐵業從日前原料居高、供給限縮、需求成長三大引擎，轉變為目前的成本壓力略減、供給限縮，但需求轉弱，恐導致鋼價失去部分支撐力。

而對於中國大陸「能耗雙控」政策，與印度地區因電廠燃煤存糧偏低，同樣面臨缺電危機，中鋼執行副總黃建智則表示，目前中鋼印度廠所在地區的電廠未限電，產銷秩序暫時無影響，且9月產、出都達到1.4萬公噸，已是正常水準，而印度10月以後恰逢雨季結束，是內銷旺季，因此第四季市場前景應可期待將比第三季更好。

長線消息面，歐盟碳邊境調整機制2026年生效，將對進口高耗能產品收取碳關稅。經濟部評估，我國約245億元出口歐洲產品受衝擊，以鋼鐵業最大宗，短期影響雖有限，但長期待觀察。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意