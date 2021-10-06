【時報編譯張朝欽綜合外電報導】據周二的一份工會文件顯示，福斯汽車墨西哥分公司決定延長其在墨西哥中部Puebla市的一處工廠停產，停產時間從10月6日到10月15日。該處工廠主要生產福斯的Jetta車款，並供應北美市場所需。

在半導體製造商在疫情期間將產能移往筆電、手機和影音遊戲機等領域，讓汽車業普遍面臨半導體短缺問題。

福斯墨西哥分公司沒有立即回應該消息。

其他汽車製造商，諸如福特、通用等，也曾多次宣布部分工廠停產。福斯墨西哥廠今年已數次宣布停工和復工。

美國和墨西哥在九月宣布成立一個半導體供應鏈工作小組，希望促進產業正常運作，並減少該地區供應短缺的脆弱性。

(時報資訊)