中國將碳中和目標寫入「十四五計劃」，要將高耗能、低附加行業陸續移出中國，專家認為，9月限電不會只是曇花一現，接下來會有接續動作，投資人必須持續關注未來對於各產業乃至企業的影響。以目前情況來看，PCB及部份車用廠相對慘澹，太陽能族群則是受惠產業。

大陸力圖從製造中國 轉型數位中國

中國近年極力要由「製造的中國」轉型往「數位的中國」，為的就是拿到世界的話語權，但遇到美國阻礙並不順利，此次疫情訂單大量擁入，不見其利反受其害，製造業及傳產屬高耗能產業，要用到大量水、電，製造過程中，又會產生許多污染物。

萬寶投顧楊惠宇指出，中國多以煤炭發電，大量的煤對環境造成極大傷害，而昂貴的電力及運價，侵蝕眾多小廠獲利，從今年前7月中國對美出口成長36%，但第二季GDP成長遠低於第一季，甚至預估下半年將進一步放緩可看出端倪。

PCB及部份車用廠受創

由於中國積極力行碳中和目標，要將高耗能、低附加行業陸續移出中國，對於台供應鏈而言，楊惠宇分析，整體產業中影響較大為PCB及部份車用廠，在PCB中大多廠皆停工，應對的方式不外乎調他廠支援，如台光電，至於瀚宇博及定穎則是以庫存來彌補，而金像電則影響較多。

楊惠宇認為，PCB產業需求還是很旺，在產能多集中於中國下，短期間要快速移轉產地不易，故有機會轉嫁部份成本，此將扺消減產所帶來之衝擊，故整體PCB產業在利空過後仍是有回升機會。但中國如鐵了心要整頓，則高污染特性的PCB勢必躲不掉，未來廠商仍是得做好遷廠的打算及準備。

另一個影響比較大為車用，楊惠宇分析，生產磷酸鐵鋰電池所用之黃磷，因為雲南、貴州加強對磷化工企業限電，導致供應缺口擴大，價格飆漲近八成，此部份對三元鋰電池的康普、美琪瑪有利。

不過，其它傳統零件廠則沒如此幸運，楊惠宇指出，電源供應的光寶科、台達電產能50%~70%都在中國，做零配件的英利則是全部都設廠中國，另外江蘇昆山也為連接元件廠大本營，凡甲、嘉澤、貿聯-KY、健和興等皆有廠設於此。

網通、連接元件、原物料影響不大

至於網通及相關零組件廠，楊惠宇指出，因為耗電量不大，多以自有發電設備皆可因應，短期間影響也不多，組裝廠部份，老大哥鴻海因產線佈局眾多，相對上調度就較靈活，至於和碩因配合蘋果，在節能及節水方面有自己完整系統，貫徹綠電下此次看出成效。

此外，和傳統零件相較之下，楊惠宇認為，連接元件耗電量不大，且多屬中小規模，影響會較小，其中貿聯積極在製程中針對氣體排放，能源及水資源消耗密集度進行改善，也設定好碳排放及水資源目標，已連續4年賺進一個股本，車用占營收比重50%，除此外也往雲端中心及儲能發展，上半年獲利年增14%，但今年股價沒有太大表現，宣佈收購德商工業應用事業群後，將進一步擴產歐洲市場，長線趨勢皆看好。

至於原物料，由於廠房在中國並不集中，加上上游較易轉嫁下，也是相對受益，楊惠宇指出，塑化部份台聚及華夏在限電區無產能、台塑則約有5%，台泥約20%影響較大。

受惠能耗雙控 太陽能需求激增

楊惠宇強調，中國限電讓電力短缺並且高漲，尋找替代能源為解決根本問題方式，太陽能及風力發電再度引起市場注意，由於太陽能電池模是放在戶外，終日風吹雨淋，如何讓發電效率提高、及強化因環境氣候變化所引起的耗損，順利延長電池使用壽命成為關鍵。

EVA為先進高分子材料，具備高透明度和高黏著力特色，故適用於玻璃和金屬等各種界面，太陽能電池封裝過程要經過熱壓，使用EVA膠膜可達到完全透明，具高透光性，可提升電池轉換效率並達到保護電池作用，為太陽能之關鍵材料。

去年全球太陽能EVA需求為60萬噸，中國碳中和政策下將使需求再增，歐洲相關廠已開始調漲價格，台聚各擁有高、低壓產線，旗下亞聚也擁有四套高壓釡式產線，均有投資古雷一貫廠，明年第二季新增EVA將開始投產，兩者目前本益比皆不到10倍，可做為長線觀察標的。

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(時報資訊)

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