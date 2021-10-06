台積電不只是護國神山，更「護房市」，根據樂屋網9月預約看屋數，相較去年同期大增6成4，探究原因發現，高雄市楠梓區、橋頭區貢獻不少，尤其是屋齡5年內的新屋，評估是台積電進駐高雄市話題，帶動買方湧入。專家也提醒，台積電概念房超夯，買方應審慎評估自身需求，勿過份追高，避免被當韭菜收割。

依據樂屋網站上數字統計，9月訪客數相較8月略減2.5%，但相較去年同期仍成長26%，從預約看屋數來看，相較8月略增8%，但相比去年則是大漲64%，顯見今年下半年整體房市熱度仍持續維持，進場的買方數超過去年，且多屬於誠意買方，更有機會出手預約看屋。

觀察9月預約看屋數發現，有不少量體的貢獻來自屋齡5年以下的新屋，佔比超過30%，相較去年9月新屋預約看屋數佔總體25%，多上5個百分點。樂屋網認為，928檔期間，大量新建案廣告曝光吸引新買方進入市場，不過因新建案價格偏高，讓不少買方轉向二手屋市場，鎖定屋齡5年內，全新，價格比預售屋略親民的「新古屋」。其中又以高雄市的楠梓區、橋頭區預約看屋數最為顯著，並以總價500~1000萬元的大樓為主。

樂屋網總經理蕭政華指出，從市場傳出台積電新廠要落腳高雄，到中油高雄煉油廠五輕舊址浮上檯面，加上橋頭科學園區的相互影響，帶動這2區房市熱度大幅提升。在央行持續進行放款管控，內政部亦強化打擊炒作風氣下，提醒買方應回歸自身需求審慎評估，避免台積電概念房沒跟上，反倒先成了韭菜被收割。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，以高雄來說，楠梓、橋頭本為高雄房市偏低，但卻還有工業區概念的地帶，自住、投資兩相宜，而台積電話題十足，全台區域房市靠其發展走夯，已被視作萬靈丹，在利率偏低的情況下，都還能維持不錯的熱度，惟須注意某些地段有先天環境上限制，如老屋過多、居住機能不佳，購置時在價格上得以區域行情為依歸，勿過份追高。

(時報資訊)

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