【時報記者王逸芯台北報導】友訊(2332)於今日宣布，推出最新AC1200 Wave 2工業級無線基地台，分別為戶外機種DIS-3650AP，以及室內機種DIS-2650AP。透過友訊全新工業級AP，能在惡劣環境順暢連網，並利用創新技術為企業提供絕佳網路解決方案，藉此改善生產及營運效能，加速工業X.0時代的數位轉型，創造業績突破性成長。

友訊表示，DIS-3650AP和DIS-2650AP的輕工業級規格設計，可成為智慧城市、智慧交通和智慧工廠的核心連網設備。戶外機種DIS-3650AP具備IP67防水防塵設計，室內款DIS-2650AP則有IP30防護設計、光滑金屬外殼，可讓設備套用於工業區域的嚴苛環境。兩台新品AP皆提供PoE供電、WPA2無線加密技術，可彈性安裝在標準DIN導軌或牆面上，在惡劣的溫度環境下也能提供順暢網路，還能搭配友訊Nuclias Connect網路管理解決方案集中管理。

友訊本次2款新品AP具備自動分配無線網路資源功能可平均分配資源給各個連網裝置、提升總傳輸量，以及智慧型頻段導引功能自動偵測並維持雙頻段的最佳利用率和負載平衡，並具備Fast Roaming功能則可讓設備快速切換至更好的Wi-Fi訊號。

此外，DIS-2650AP擁有2個1G Base-T埠，其中一個網路埠支援PoE供電，還具備可拆卸式雙電源備援機制，當其中一個電源故障時，可直接切換至另一個電源供電，確保服務不中斷。以及內建2kV防突波設計和15kV ESD保護，並通過多項工規認證，符合國際電工委員會(IEC)工業使用國際標準，能承受輕工業應用的惡劣環境，以支援未來的工業X.0計劃。

(時報資訊)

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