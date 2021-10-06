【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數198.28點，跌0.64點；總計244家漲、409家跌、99家持平；委買6665315張、委賣4649185張；總成交值482.98億元。

(時報資訊)

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