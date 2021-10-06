【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數16387.61點，跌73.14點；總計304家漲、565家跌、115家持平；委買28038526張、委賣21063367張；總成交值1999.67億元。

(時報資訊)

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