美國民主黨籍國會議員正為社會支出與基礎建設法案資金規模爭論不休之際，總統拜登今天警告，他提出的兩大支出法案若未能在國會闖關成功，恐導致美國經濟陷入衰退。

拜登政府提出規模3.5兆美元社會支出法案後，另推出1兆美元的基礎建設法案，雖能兌現競選承諾，卻也在民主黨內部醞釀分歧。黨內進步派希望3.5兆美元社會支出計畫與基礎建設法案同步推動，溫和派則希望縮小支出規模，雙方爭執不下。

拜登上週在40分鐘的會議裡告訴民主黨黨團，可以延後表決基礎建設法案，也可大幅削減社會支出法案的規模至2兆美元左右。

拜登今天在密西根州表示，「這些法案並非是左派對右派、或溫和派對進步派」，而是讓美國更具競爭力，恢復美國在國際的領導角色。

「我國恐失去優勢…反對這些投資，就是共謀讓美國陷入衰退。」

民主黨人擔心，假如基礎建設法案未能順利通過，選民恐將怒氣發洩在2022年11月的期中選舉。重建美國基礎設施，是拜登主要競爭承諾之一。

拜登提出規模較大的「重建美好未來」（Build Back Better）計畫，內容包括兒童福利、國民住宅、健康照護、社區大學免學費及潔淨能源補助等。白宮說，上述措施都不會增添國家負債，因為這些支出將來自富人和企業納稅。

拜登說，這些投資相當迫切。他舉競爭對手中國為例，說中國在基礎建設方面的投資是美國的3倍，作為其經濟建設的一環。

他說：「我們的競爭對手不會坐等在那，觀望美國下一步將採取何種行動 。」

(時報資訊)